春天腳步到 台企銀朱潤逢：看好金融股
2017-02-21 16:21
〔記者盧冠誠／台北報導〕台企銀（2834）去年獲利續創新高，但股價仍低於淨值，甚至票面10元，對此，台企銀董事長朱潤逢今天表示，台企銀體質不錯，很值得投資，為展現企業負責人對公司信心，自己至今已加碼超過300張。
朱潤逢指出，去年對台灣金融業而言是相當艱困的一年，不僅全球金融市場黑天鵝不斷，加上中央銀行2次降息，影響銀行業利息收入；然而，在高度挑戰的環境下，台企銀去年稅前盈餘、淨收益、手續費淨收益、存放款規模等經營數據，均創新高。
朱潤逢表示，台灣經濟、金融的春天腳步到了，考量美國總統川普鬆綁金融管制，也會影響國內金融業，加上美國聯準會（Fed）重啟升息，可望帶動利差擴大，因此會比較看好金融股。
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