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不怕中國產能競賽 友達總座：不同層次競爭

友達今天舉行新春記者會，友達董座彭双浪說（右三），別再問中國那麼多產能開出怎麼辦，友達跟他們是不同層次的競爭。（記者陳梅英攝）

2017-02-21  15:10

〔記者陳梅英／台北報導〕友達董座彭双浪說，過去幾年友達最常被問到問題是中國面板產能不斷開出怎麼辦？他的回答是「友達跟他們是不同層次的競爭」，現在是友達過去20年來體質最好的時候，他現在的心情就像唐朝詩人李白流放江陵遇赦返還一樣暢快，即使兩岸猿聲（產業雜音不斷），友達就像那輕舟，走自己的路，讓其他人在後面都跟不上。

彭双浪表示，最近市場雜音很多，而外界對於中國面板廠擴廠的擔憂更是沒停過，不過中國實際上宣稱的產能與真正量產的產能差距很大，友達過去幾年定位自己是LCD業界的價值領航者，現在是友達成立20年以來，體質最好的時候，淨負債比已經降低至很低的水準，即使產業在遭受到很大的衝擊時，還在很穩健的經營狀況，友達已連續4年都有獲利的表現，獲利表現是一定要持續達成的。

彭双浪深具信心的喊話，友達要讓其他的同業追不上，我現在的心情也跟李白寫「朝辭白帝彩雲間、千里江陵一日還、兩岸猿聲啼不住、輕舟已過萬重山」這首詩的時候差不多，友達已經萬事都具備，體質調到非常好的狀況。

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