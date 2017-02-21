玉晶光元月獲利驟降 股價跌停開出
2017-02-21 10:22
〔記者陳梅英／台北報導〕台股多頭指標玉晶光（3406）昨日因廈門廠工安意外，股價殺尾盤，隨後於晚間在證交所要求下，發布元月自結獲利，每股稅後盈餘驟降至0.24元，今日直接以跌停板開出，自上午10點20分為止仍未打開。
玉晶光因股價波動過大，昨天應證交所要求公告最新財報，根據玉晶光自結獲利，1月稅後盈餘2416萬元，EPS為0.24元，相較於去年10月、11月、12月的EPS0.8元、0.96元、1.39元有不少差距，公司表示主要是淡季效應以及台幣升值匯損影響。
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