2/21重要財經新聞一覽
自由時報財經︰電業法翻版 公司法也修半套
公司法修法版本將於月底提出，總統蔡英文去年雖宣示大幅修正、全盤檢討，卻因反對、支持意見相持不下，為加速時程改革恐大幅縮水；據透露，目前僅保留有利於新創項目，不強制累積投票制、取消驗資、廣設公司秘書、Ｅ化公司登記等較爭議項目將分階段進行，原宣示「一步到位」將變為「階段修法」，等於是複製電業法修法先修半套的模式。
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蘋果日報財經︰兩岸休眠 金融合作案大撤退
兩岸急凍，政治氛圍不佳，雙方金融業進入休眠期，各銀行登陸的合作案幾乎全面撤守。據了解，第一金（2892）旗下第一銀行赴河南省設村鎮銀行一案，繼縮編人力後，今年正評估處分村鎮銀行行舍；而華南金（2880）旗下華南產險赴陸參股中國神州車險，內部也擬評估自行撤件。
工商時報財經︰金融帳連26季淨流出
海外資產收益誘人，國內資金源源不絕流出投資，中央銀行昨（20）日公布去（2016）年金融帳淨流出650.4億美元，僅略低於前年661.2億美元，創下歷年次大流出紀錄；如以單季來看，金融帳更已連續26季淨流出，合計流出金額高達2,990億美元、相當於新台幣9.2兆元。
中國時報財經︰一例一休難排班 亂象層出不窮 許勝雄司機換班…竟開卡車的
一例一休上路，加班費倍增，看似為勞工謀福利的《勞動基準法》新制，被專家及產業界譏諷為不食人間煙火的「富人條款」，台灣區織襪公會理事長魏平儀抨擊，現在國營事業等勞工樂得多放假，收入不受影響，但中南部許多中高齡、弱勢低薪族，卻少了賺加班費機會，連生計都受到波及。
經濟日報財經︰訂單連六紅 出口春意濃
經濟部統計處昨（20）日公布1月外銷訂單為359.7億美元，年增5.2%，表現連六紅。1月因逢春節，工作天數比去年同期少三天，但資通訊產品繼續啃蘋果商機，油價、鋼價反彈帶動傳統貨品需求出籠，加上國際需求回溫，三因素使表現優於預期。
星島日報財經︰阿里夥拍百聯 拓新零售模式
阿里巴巴以往打垮實體零售店之後，最後乘虛而入，即使阿里和高鑫（6808）旗下大潤發聯婚落空，惟「新零售」大計正式揭開序幕。阿里巴巴宣布，與內地百貨商店及連鎖超市經營者百聯集團戰略合作，發展「新零售」模式。
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