電業法翻版 公司法也修半套

2017-02-21

恐僅保留有利新創項目

〔記者黃佩君／台北報導〕公司法修法版本將於月底提出，總統蔡英文去年雖宣示大幅修正、全盤檢討，卻因反對、支持意見相持不下，為加速時程改革恐大幅縮水；據透露，目前僅保留有利於新創項目，不強制累積投票制、取消驗資、廣設公司秘書、Ｅ化公司登記等較爭議項目將分階段進行，原宣示「一步到位」將變為「階段修法」，等於是複製電業法修法先修半套的模式。

公司法修法前置作業自去年下半年啟動，由學者組成的修法委員會提出兩百多項建議，但因會計師公會等提出意見，傳出改革幅度將大縮水。

預計月底端出的「共識版」將鎖定保留對新創有幫助項目，最重要的是擴張閉鎖性公司規範到非上市公司；未來非上市公司發行新股可僅經董事會特別決議、也可發行複數表決權及具否決權特別股；放寬股東以勞務出資，給予較大彈性。

另也放寬資本管制，包括股份轉讓限制、刪除強制公司發行股票限制等；在強化公司治理方面，也擬納入董事會可由過半數股東召集，持股超過半數以上之股東也可自行召開股東會等。

但根本改革台灣公司設立便利度及公司治理層面的修法，因影響會計師、記帳士營業內容或牽動現有公司生態平衡，遭到較大反對聲浪，可能延至下階段修法或乾脆刪除；例如Ｅ化公司登記、取消會計師驗資、設立公司秘書、不強制董事選舉以累積投票制，還有廢除關係企業專章等，都可能被切割到下階段再處理。

經濟部官員指出，驗資是會計師接觸客戶的第一項業務，公會對Ｅ化公司登記，加上免驗資非常排斥；此外，公司秘書（角色類似董事會的執行董事），若強制設立，首先小公司恐難負荷，且對公司秘書實際如何獨立運作，在制度上仍有疑慮。

至於改變董事選舉制度，受到金管會強烈反對，部份會計師也認為對現有公司生態影響太大。官員表示，金管會正式向經濟部表示反對將累積投票制改為全額連記法，認為應顧及小股東權利；但修法委員認為真正獨立的獨董就是小股東代表，強制累積投票制易危害公司穩定，造成更多經營糾紛。