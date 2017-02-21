| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

電業法翻版 公司法也修半套

2017-02-21

恐僅保留有利新創項目

〔記者黃佩君／台北報導〕公司法修法版本將於月底提出，總統蔡英文去年雖宣示大幅修正、全盤檢討，卻因反對、支持意見相持不下，為加速時程改革恐大幅縮水；據透露，目前僅保留有利於新創項目，不強制累積投票制、取消驗資、廣設公司秘書、Ｅ化公司登記等較爭議項目將分階段進行，原宣示「一步到位」將變為「階段修法」，等於是複製電業法修法先修半套的模式。

公司法修法前置作業自去年下半年啟動，由學者組成的修法委員會提出兩百多項建議，但因會計師公會等提出意見，傳出改革幅度將大縮水。

預計月底端出的「共識版」將鎖定保留對新創有幫助項目，最重要的是擴張閉鎖性公司規範到非上市公司；未來非上市公司發行新股可僅經董事會特別決議、也可發行複數表決權及具否決權特別股；放寬股東以勞務出資，給予較大彈性。

另也放寬資本管制，包括股份轉讓限制、刪除強制公司發行股票限制等；在強化公司治理方面，也擬納入董事會可由過半數股東召集，持股超過半數以上之股東也可自行召開股東會等。

但根本改革台灣公司設立便利度及公司治理層面的修法，因影響會計師、記帳士營業內容或牽動現有公司生態平衡，遭到較大反對聲浪，可能延至下階段修法或乾脆刪除；例如Ｅ化公司登記、取消會計師驗資、設立公司秘書、不強制董事選舉以累積投票制，還有廢除關係企業專章等，都可能被切割到下階段再處理。

經濟部官員指出，驗資是會計師接觸客戶的第一項業務，公會對Ｅ化公司登記，加上免驗資非常排斥；此外，公司秘書（角色類似董事會的執行董事），若強制設立，首先小公司恐難負荷，且對公司秘書實際如何獨立運作，在制度上仍有疑慮。

至於改變董事選舉制度，受到金管會強烈反對，部份會計師也認為對現有公司生態影響太大。官員表示，金管會正式向經濟部表示反對將累積投票制改為全額連記法，認為應顧及小股東權利；但修法委員認為真正獨立的獨董就是小股東代表，強制累積投票制易危害公司穩定，造成更多經營糾紛。

廣告
  • 公司法全盤修正委員會昨召開記者會。（記者黃佩君攝）

    公司法全盤修正委員會昨召開記者會。（記者黃佩君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公司法
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：電業法翻版 公司法也修半套


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.