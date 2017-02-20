中鋼1月獲利飆 Q2盤價漲千元以上
〔記者羅倩宜／台北報導〕中鋼（2002）公布1月份自結盈餘，單月稅前淨利飆上16.34億元，稅前淨利月增37%、年增614%，主要受惠第一季盤價走高。中鋼即將在本週五（24日）開出的第二季盤價，在煤鐵及亞洲鋼廠均漲價的帶動下，每噸將漲逾千元以上。
中鋼1月份鋼銷量84.6萬噸，雖較前2個月略減，不過第一季盤價調高，帶動營收獲利大幅成長。去年1月鋼市仍處於谷底，所幸過去1年逐步攀升，鋼市價量齊揚。根據中鋼自結數字，2016税前淨利達218.99億元，年增130%，換算每股賺1.39元。
中鋼即將在本週五開出第二季盤價，漲勢確定，但漲幅仍在觀望。若以第一季盤價與最新市場行情相比，中鋼價格仍落後亞洲鋼廠每噸約1500元。但考慮農曆年後台幣頻頻升值，恐影響下游出口，稍早曾傳出熱軋漲幅約在每噸1000元左右。
只是過去一週煤鐵供應又出現變數，可能拉高鋼廠生産成本。國際鐵礦砂在上週創下2年半新高，衝破每噸90美元。煤礦現貨價雖無明顯攀升，但上週中國宣佈新一波去産能計畫，今年將減産5千萬噸，關閉5百處礦場。此外，中國在去年底放寬煤礦每年可開採330工作天，以應付冬季暖氣所需，如今春暖花開，發改委將在3月中宣佈恢復至276天，供給面再度緊縮，也有助支撐煤價。
業者表示，近期中國3大鋼廠陸續開出3月份盤價，寶鋼及鞍鋼維持熱軋在平盤，武鋼調漲熱軋每噸100元人民幣。另一方面，不論國內外，今年上游板材的供應較為有限，首先是中鋼將在10月份啟動3號高爐歲修，停機150天；在國外，日、韓、中等亞洲鋼廠，也排定歲修行程。各國出口鋼板數量減少，將使得鋼價穩定甚至逐步走高。
綜合上述因素，本週即將開出的第二季盤價，業界預料，基材熱軋的漲幅可能高於每噸1000元。不過中鋼下游客戶則不樂見，認為鋼價已連漲1年，目前應以緩漲觀望為宜，以免影響出口竸爭力。
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