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市場調查：伺服器用記憶體 第2季再上漲約1成

2017-02-20  19:34

〔記者洪友芳／新竹報導〕TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新研究顯示，由於供給吃緊態勢尚未改變，2017年伺服器用記憶體第1季合約價上揚近4成，預估第2季將更進一步上漲約1成，其中DDR4 16GB伺服器模組將邁向130美元大關。

DRAMeXchange表示，從去年第4季起，伺服器用記憶體便在標準型記憶體的供貨吃緊下連帶漲價，且受惠於2016下半年大型標案，整體備貨力道超出預期，展望2017年，由於DRAM原廠對記憶體資本支出趨於保守，產能擴增受限，整體市場供給仍將吃緊，預估2017上半年伺服器用記憶體價格仍會延續漲價走勢。

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  • TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新研究顯示，今年伺服器用記憶體第1季合約價上揚近4成，預估第2季將更進一步上漲約1成。（資料照，記者洪友芳攝）

    TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新研究顯示，今年伺服器用記憶體第1季合約價上揚近4成，預估第2季將更進一步上漲約1成。（資料照，記者洪友芳攝）

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