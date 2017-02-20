公平會調查雞價 防業者藉機聯合抬價

禽流感疫情增溫，擔心雞肉價格因禁宰禁運措施而大幅波動，公平會已自上週（2月17日）起派員瞭解市況。（資料照，記者林惠琴攝）

2017-02-20 15:15

〔記者李靚慧／台北報導〕禽流感疫情增溫，擔心雞肉價格因禁宰禁運措施而大幅波動，公平會已自上週（2月17日）起派員瞭解市況，調查結果發現，傳統攤商已無雞可賣、量販超市則尚無調漲情形。

公平會表示，該會已發函中華民國禽肉行銷發展協會、台灣區電動屠宰工業同業公會及台灣冷凍肉品工業同業公會等公會團體，呼籲業者確實遵守公平交易法規定，切勿藉機以契約、協議或其他合意方式，共同抬高價格或減少供貨量等聯合行為，以免受罰。

公平會指出，截至2月19日止的市況瞭解，傳統市場雞肉攤商表示因為禁宰關係，已無貨可賣，部分業者並未營業，部分業者則表示買氣不佳；另全聯、家樂福、好市多及頂好等多家量販超市，依訪查結果，尚無發現有調漲雞肉商品價格的情形。

公平會也表示，已主動與農委會聯繫，若農委會發現有多家業者涉及聯合操縱價格的違法事證，將主動移請公平會查處，呼籲業者勿以身試法。