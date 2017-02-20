矽晶圓吃緊 徐秀蘭：價格調漲可期

2017-02-20 12:22

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭指出，客戶對矽晶圓需求強勁，預期供應商擴產謹慎，需求吃緊將持續到明年，調漲到合理價格可期待，環球晶今年要做的一件事就是把合併進來的SunEdison Semiconductor Limited（SEMI）做到更健康。

徐秀蘭表示，環球晶併購SEMI前，SEMI是零現金流入，加上設備租賃的成本高，經營一直處於惡性循環中；環球晶卻是現金流入到零負債的地步，合併SEMI近兩個月以來，環球晶努力改善SEMI經營體質，加上矽晶圓漲價，產業環境非常好，她對合併綜效很有信心。

徐秀蘭認同有的投資人形容這次矽晶圓漲價是超級景氣循環，會持續漲較長的一段時間，原因在於過去多年，跌價兇，沒有廠商願投資擴產，去年第四季每平方英吋的低於零點六七美元，即使上漲達二到四成，還是低於過去過去十一年矽晶圓平均售價一點三美金：今年第一季為去年底談定價格，漲幅有限，預期第二季需求更明確，漲幅也會更明顯。

環球晶合併SEMI後，居全球矽晶圓第三大，徐秀蘭指出，市占率達百分之十七，海內外共有十六座廠，產能增加百分之一百五十，目前包括六吋矽晶圓一百多萬片、八吋有一百多萬片、十二吋為七十五萬片，今年要做的一件事就是把經營做到更健康。

業界指出，這波矽晶圓漲價，主要來自中國大手筆投資晶圓廠，試產需找品質相對穩定的矽晶圓，但全球只有五家供應商，為了尋找產能，不惜加價一成以上爭取矽晶圓材料；徐秀蘭認為，價格持續很好還會有一段時間，但因總體需求沒那麼多，加上建廠成本投資越來越貴，供應商應該短期內還不會擴產。