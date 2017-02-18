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好爽！這家公司每員工福利費300萬元

2017-02-18  08:54

〔即時新聞／綜合報導〕半導體業人才全球都在搶，薪水是個重要條件，據報導，聯發科在台灣員工每人能分到300萬元的員工福利費，未來，還將投資2000億元，大部分會變成員工薪水。

《財訊》報導，「2015年，聯發科在台灣有5985名員工，員工福利費用總額高達179億元，平均每個人能分到300萬元，是半導體業的第一名。如果以聯發科全球1萬5200名員工計算，總福利費用也高達378億元，平均每人分到248萬元」。

據報導，聯發科今年3月開始，將展開一波徵才，「包括5G、物聯網、工業4.0、車聯網、AR/VR、人工智慧與軟體網路相關服務」，都將是徵才重點，不管有沒有經驗都要。

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  • 聯發科搶才，員工福利每人達300萬元。（資料照，記者卓怡君攝）

    聯發科搶才，員工福利每人達300萬元。（資料照，記者卓怡君攝）

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