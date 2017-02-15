林鳳營牧場傳裁員 味全：人力精簡、非大量解僱

2017-02-15 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕味全公司旗下的台南林鳳營牧場傳出，今（15）日已約談多民員工商談裁員相關事宜，味全公司對此回應，僅是人力調整、非外傳大量裁員；而台南市勞工局則表示，尚未接獲味全通報相關精簡人力計畫與狀況。

《蘋果日報》報導，有牧場員工表示，因前年的「滅頂」活動，影響到林鳳營奶品的銷售量，每天產製的牛奶也都浪費掉，在過年就傳出裁員消息，而在年後就有員工遭到約談；味全對此表示，林鳳營牧場現約有100多名員工，而約談僅是做一般組織人力調整，預估大概會精簡約10多名人力，未到大量解僱的標準。

台南市勞工局指出，依據《大量解僱勞工保護法》規定，公司若要大量解雇員工，須在60天前通報主管機關，若不到大量解雇標準，則需在解僱日期前10天通報，而目前也尚未接獲味全公司通報。