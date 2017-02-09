美國製造? 童子賢：不可能跟著政治人物發展
〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普上台後動作不斷，拚命揮舞著美國製造的大旗，目前鴻海已準備響應美國製造，前往美國投資設立夏普面板工廠。同樣身為蘋果代工大廠的和碩董事長童子賢對於美國製造仍持保留態度，童子賢強調，慢慢觀察，當中還有很多不確定性，川普政府的確有展現一些誘因，但整個邏輯沒有貫穿完成，面對川普一連串動作，正謹慎地注意，甚至偶爾會緊張地watch（關注），但工廠布局是以三年起跳，不可能跟著分析師或是政治人物、行政命令就做出發展。
川普祭出移民禁令引發喧然大波，全球高度關注川普保護主義的走向，童子賢對此界定為「訊息未定」，童子賢認為，川普團隊執政風格也還在調整，移民禁令也引發內部司法單位對他做出一些相反的裁定，不管在移民、軍事、外交，有些的確是川普的權限，只是川普選的是總統、而不是皇帝，政策必須經過國會同意，但川普很有企圖心，在他權限內他會努力，即使司法對他的行政命令打回票，他可能會再上訴，後續可能還會有發展。
童子賢強調，他希望世界不要興起太多保護主義，台灣外貿依存度比韓國還高，台灣的外貿總金額是GDP的1.5倍，韓國才0.8倍不到，台灣應該要感謝自由的環境，有公平的貿易機會，我們會謹慎地注意，偶爾也會緊張地watch（關注），但不太可能因此每天調整工廠投資或是產品布局，就像匯率一個月也可能再變兩次。
童子賢說，和碩來說，產品的開發和布局就是一年、兩年，一座工廠布局就是三年起跳，八年才能開，不可能跟著分析師或是政治人物發展，有時或許要踩煞車、或是加速。
童子賢舉例，去年九月新品（指蘋果iPhone 7）快發表之前，市場都說了無新意，到了十一月又說不看好、要砍單，當時自己只能含含糊糊對外說也許有些人猜錯，最近發表的財報大家都知道很好，其實一切都在標準誤差範圍，只是大家都把往上或往下的一點點誤差，講成「愛之欲其生，恨之欲其死」，這些都太over了。
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