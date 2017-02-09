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全家超商砸30億拓店 2020年拼千億營收

2017-02-09  16:50

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店（5903）今年將砸30億元拓店及增建EC物流倉，目標要在2020年達到4000店，年營收1000億元的目標。

全家董事長葉榮廷表示，零售服務業正面臨高齡少子化、缺工、經濟成長動能減緩隱憂，平台經濟興起，隱形競爭者增加，面對挑戰，不作任何改變，顧客就會自然流失。

全家今年策略將從熟齡人口和電子商務爭取新客源，聚焦鮮食和會員經營穩定來客頻率，同時透過支付物流科技設備的運用，打造全家為「可被利用的平台」，為營運成長添動能。

葉榮廷指出，投資近17億元打造的福比麵包廠將在第一季稼動生產，生產土司、果子和甜點系列產品，日產能約20萬個，並可望帶動鮮食營收占比在2020年達到3成目標。

爭食熟齡客層商機，全家調整約1成店舖的商品組合，與天和鮮物農會和台糖合作有機蔬菜及優質農漁畜冷凍生鮮，導入超市機能，並推出即時小菜，豐富家庭用餐菜色組合。

同時提出熟齡對應及線上線下雙線雙管齊下策略，以全家行動購為基礎，互補實體店舖商品組合，去年行動商務年營收近5億元，年增1成，今年挑戰3成成長。

全家也正規劃科技測試店，預定導入測試的科技，如眼球追蹤，以調整對顧客最友善的貨架組合，測試AR和VR及魔鏡等，提供顧客線上線下無縫接軌的購物。

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  • 全家便利商店今天舉行春酒，全家董事長葉榮廷（中）率經營團隊亮相，喊出2020年營收拼1000億元目標。（記者楊雅民攝）

    全家便利商店今天舉行春酒，全家董事長葉榮廷（中）率經營團隊亮相，喊出2020年營收拼1000億元目標。（記者楊雅民攝）

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