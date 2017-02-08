美元兌歐元強勢 德央行總裁：美國咎由自取

2017-02-08 20:53

〔記者盧永山／台北報導〕德國央行總裁魏德曼（Jens Weidmann）表示，近來美元兌歐元走強，與川普宣布的一些政策有關，不能全賴在德國身上。

魏德曼在德國西部大城緬因茲的一場集會中指出，白宮國家貿易委員會主席納瓦洛日前痛批德國透過嚴重低估的歐元匯率，去占美國與其歐盟夥伴的便宜，這種說法簡直「荒謬至極」。

魏德曼說：「有關外國操縱匯率，導致美元走強的說法，根本是鬼扯。美元近來走強很可能是國內因素造成，由川普政府的一些政治性宣示所引發。」

此外，魏德曼在接受德國媒體RND訪問時也說，發動貨幣戰毫無意義。他說：「倘若政客樹立貿易障礙或啟動貨幣貶值，最終將淪為輸家。」