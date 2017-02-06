又一證券商遭網路攻擊 金管會要求加強資安防範

針對網路駭客攻擊勒索證券商，金管會要求金融業者全面加強資訊安全防護。（記者王孟倫攝）

2017-02-06 16:00

〔記者王孟倫／台北報導〕繼上週五（3日）台灣證券商遭受網路駭客勒索攻擊後，今日群益金鼎也遭攻擊而一度無法網路下單；金管會下令所有金融業者全面戒備，除加強資訊安全防護措施，並請業者向電信廠商申請「流量清洗服務」，以阻擋惡意之阻斷網路服務攻擊。

此外，行政院資安處也已經介入，並將此事提高到國安層級防範。

上週五（3日），爆發國內史上首次駭客對證券商進行網路攻擊事件，要求支付折合新台幣約17萬元至30萬元不等的比特幣；金管會證期局表示，網路駭客是採取「分散式阻斷服務攻擊」（DDOS），導致證券商對外網頁頻寬滿載，投資人無法正常網路下單。

由於勒索未成，網路駭客今日再度發動攻擊，受害是群益金鼎證券，證期局表示，群益金鼎證券早上一度遭受20分鐘左右時間攻擊，已於上午9:30恢復正常。

對此，證期局指出，包括上週五（3日）與今天（6日）兩天，遭到網路攻擊的券商業者已立即向警方報案處理；由於駭客是用DDOS來癱瘓或阻礙業者網路系統，因此，也要求業者向電信廠商申請流量清洗，讓網路下單能正常使用。

此外，證交所及期交所亦已擬具因應DDOS攻擊之措施予業者參考，且將全部證券期貨業者之網站納入監看，以提早通知業者因應，隨時與業者保持密切聯繫以瞭解下單是否正常。

對於網路駭客攻擊事件，金管會強調，將密切注意後續發展，以確保客戶及投資人權益。