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華碩遭歐盟調查 如涉壟斷最高恐挨罰470億！

2017-02-03  13:03

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執委會2日宣布，將針對華碩等5家消費電子製造商，展開反壟斷調查，若確認違法，罰款最高恐達新台幣470億元。對此，華碩今上午表示，公司一向遵循法規，針對歐盟調查，將與主管機關合作，配合調查。

綜合媒體報導，歐盟因質疑部分企業涉及剝奪消費者跨境選擇的機會，使他們無法以較具競爭力的價格購入商品，並直接點名華碩（ASUS）、飛利浦（Philips）、天龍馬蘭士（Denon&Marantz）、先鋒電子（Pioneer）、日本品嘉（Denon）5家消費電子製造商，調查是否違反歐盟競爭規定，另有6家電玩遊戲製造商、5家旅遊業者也被納入調查名單。

據悉，若歐盟最後認定，被調查的公司違反法規屬實，最高罰款恐面臨個別公司全球營收的10%，表示去年營收為4669億元的華碩，恐吃上近470億元天價罰款。

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  • 華碩遭歐盟調查，若涉及壟斷屬實，恐吃上天價罰款，圖為華碩董事長施崇棠。（資料照）

    華碩遭歐盟調查，若涉及壟斷屬實，恐吃上天價罰款，圖為華碩董事長施崇棠。（資料照）

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