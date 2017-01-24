老宅誰接手？提及姪兒辜成允 辜寬敏悲從中來
國策顧問辜寬敏（中）回到故鄉鹿港發放春節救助金，每戶可領取5000元，總共有1150戶受惠。（記者林良哲攝）
〔記者林良哲／彰化報導〕國策顧問辜寬敏遵照父親遺訓，今天上午回故鄉彰化縣鹿港鎮，並發出527萬元救助金，幫助1150戶貧困家庭。他在接受訪問時表示，辜家老宅也就是現在的鹿港民俗文物館，原本計劃由辜家第三代的辜成允接手，卻因其過世而無法如願，直到現在，家人還不敢將此事告訴辜嚴倬雲。
辜寬敏的父親為辜顯榮（1866年－1937年），他在日治時期開始發跡，開創出龐大的事業，其家族被稱為「台灣五大家族」之一的「鹿港辜家」，而辜寬敏為其最小的兒子，前海基會董事長辜振甫則是辜寬敏的兄長。
辜寬敏表示，父親在過世之前有交待，辜家源自鹿港，不能忘本，而其年輕時家境貧困，深深得知「艱苦人」的苦楚，要求兒孫要將其所賺的錢回饋鄉里，要「還」給台灣人。
由於父親的遺言交待，辜寬敏時時刻刻都念茲在茲，在4年前開始和鹿港鎮公所合作，提供春節救助金來幫助中低收入戶與邊緣戶，並提供獎學金給貧困人家的子弟，4年下來已經捐贈2300多萬元。
今天上午辜寬敏繼續遵照父親遺訓，回故鄉彰化縣鹿港鎮發出527萬元救助金，幫助1150戶貧困家庭（每戶5000元現金）。
除了發放救助金外，針對辜家第三代的辜成允的過世，辜寬敏也相當難過。他表示：「 這真是意外，非常意外！辜家第二代中只剩下我一人，原本期待第三代由他（辜成允）來接（老宅），發生這個意外，所以我是很傷心，也不敢把此消息告訴嫂嫂辜嚴倬雲。」
辜家在鹿港鎮的老宅即是現在的「鹿港民俗文物館」，原本計畫由辜成允接手，但事發突然，以致計畫生變。辜寬敏表示，目前只好另外找人，但辜家發跡於鹿港，永遠是鹿港子弟，以後辜家子弟也要遵守先祖遺訓，繼續為鹿港來服務。
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