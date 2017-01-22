辜成允摔傷送醫 台泥稱傍晚將對外說明
2017-01-22 14:02
〔即時新聞／綜合報導〕台泥集團董事長辜成允傳疑似在飯店摔傷被送醫急救，據傳仍在加護病房，台泥表示傍晚將對外說明。
根據《聯合新聞網》報導，昨晚9點多，台泥集團董事長辜成允在北市中山區晶華酒店發生失足意外，不慎從三樓樓梯滾落到二樓，被服務人員發現後緊急送醫急救，報導指稱辜成允仍在加護病房救治，台泥集團表示，傍晚將對外說明狀況。
辜成允現年62歲，1991年升任台泥企業總經理，2003年獲董事會推選兼任企業董事長迄今。
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