談所得稅改 財長：有稅損也ok

2017-01-19 20:22

［記者吳佳蓉／台北報導］談所得稅稅改方向，財政部長許虞哲今日首度表示，稅制改革幅度這麼大，總稅收增減後怎麼可能完全不變，「最終有一點減少，也ok，仍在可容忍範圍」。外界解讀，相較先前不斷強調「需以總稅收不變為前提」，態度有所轉變，可能暗示存在部分「減稅讓利」空間。

所得稅稅改的委外期中報告，將於明日進行內部審查，許虞哲表示，將邀請主計總處、金管會等相關部會，以及政大財政系教授何怡澄、陳聽安、台北商業大學財稅系教授孫克難的專家學者，進行例行性審查，只是確認大致研究方向。2月會公開舉辦公開座談會，邀集產官學代表交換意見，定案的期末報告4月才會出爐。

至於改革方向，許虞哲強調，目前仍未定案，舉例來說，外傳的股利所得課稅棄兩稅合一制、改為分離課稅，指示研議的方向之一，還有其他各種方案，相信在2月座談會上，各界會提出各種不同見解。話鋒一轉，他一反先前基調指出，所得稅稅改的前提並非「總稅收不變」，只要對「稅收影響最小」即可，稅改不可能做到總稅收完全不變，「若減少一點，還是可容忍範圍。」

對此，蘇建榮解釋，主要是考量以目前的財政狀況，有能力去做怎樣的稅制改革，以兼容稅收及經濟成長、國際資金流動等議題；近年財政稍趨穩健，在此前提下，稅改對稅收的影響可望達到最小。

對於降稅利益可能落在哪些族群、可容忍的稅損規模有多大，蘇建榮回應，稅改不只是稅率調升調降的問題，還有其他配套措施，舉例來說，假如兩稅合一制度改革、股利所得稅率提升，也要考量本來股利所得可退稅者受到的影響，為衡平稅收可能就得犧牲一點。同時，稅收也不能減太多，以免超過每年1~2%的歲出成長率，導致債限持續增加。

至於準美國總統川普上任，喊出將大幅降稅是否影響我國稅改步調，許虞哲回應，將會密切觀察，川普提出的政見是否能落實成法案實行，中間仍有一段距離，也要看國會同不同意；若真大幅降稅，將嚴重影響財政赤字，請問稅收將怎麼來？兩地面臨的稅制問題不同，將密切觀察。