郭台銘選總統？林伯豐：國內氛圍不適合企業家從政

2017-01-18 13:05

〔記者羅倩宜／台北報導〕國民黨主席參選人吳敦義拋出可能推舉郭台銘代表國民黨選總統，對此工商協進會理事長林伯豐表示：「最重要是徵詢當事人意見，郭董有意願才能全力配合。」他表示，台灣的政治氣氛既仇富、又對立，企業家從政有難度。

林伯豐今出席三三會午宴時指出，選賢與能本就應該，郭董能把公司經營好，治理國家應該也有辦法。國民黨要推選郭台銘，最重要是徵詢當事人意見。被問到郭台銘若參選，與美國總統川普是否有類似之處，林伯豐表示：「美國新政府這次在內閣用了幾位軍人和企業家，很少用學者，跟台灣剛好相反，值得學習。」

針對企業家從政，林伯豐表示，美國川普可以當選，但在台灣恐怕不容易，因為整個社會的氛圍是仇富、對立，不太適合企業家在政治圈發揮。