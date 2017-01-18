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標普預測 台灣今年GDP成長2％、明年2.5％

2017-01-18  12:54

〔記者鄭琪芳／台北報導〕標準普爾預測，經歷2016年的低經濟成長後，台灣2017年的經濟成長將會加速，預測台灣今年GDP成長2％，明年則成長2.5％。不過，美國新總統川普即將上任，可能對亞太地區帶來一些重大總體經濟問題，不確定風險漸增。

標普子公司中華信評今發布報告指出，在2017年國內經濟小幅反彈的帶動下，大多數台灣受評企業應能在今年維持穩定的信用結構；但有鑑於經濟與產業風險，以及國內外政策不確定性升高，各產業部門的復甦腳步仍舊不一。

中華信評指出，美國經濟持續復甦以及新興經濟體的逐步回穩，應會使台灣業者因此受惠；但對於美國聯準會將進一步升息的預期升高，未來1年可能出現新的風險，升息後導致的利息成本提高與匯率波動性加劇，將成為台灣業者今年所將面對的最主要風險之一。

中華信評表示，台灣的經濟規模較小、貿易依存度高、且以出口為導向，美國經濟成長或整體市場信心的變化，對台灣整體影響程度相當顯著；例如，中國IT硬體出口進入美國被課徵關稅的幅度將影響台灣電子代工業的獲利，因為台灣電子代工業相當程度仰賴中國生產，且上述負面影響可能經由供應鏈進而擴散至半導體、電子零組件等產業。

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  • 中華信評母公司標準普爾預測，台灣今年GDP成長2%，明年則成長2.5%。不過，美國新總統川普即將上任，不確定風險漸增。（記者鄭琪芳攝）

    中華信評母公司標準普爾預測，台灣今年GDP成長2%，明年則成長2.5%。不過，美國新總統川普即將上任，不確定風險漸增。（記者鄭琪芳攝）

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