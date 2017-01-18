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貿協下午召開臨時董事會 宣布黃志芳接董座

貿協會最快下午召開臨時董事會，宣布由黃志芳接任董事長。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-01-18  11:58

〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會最快將於今（18日）下午召開臨時董事會，宣布由黃志芳接任董事長，操盤「新南向」；原任秘書長黃文榮轉任國貿大樓董事，遺缺由原副秘書長葉明水接任。

秘書長由原副秘書長葉明水接任

蔡政府新南向主將黃志芳確定接任董事長後，外貿協會一級主管也將跟著大搬風。其中擔任秘書長一職已4年的黃文榮，確定卸任，轉任國貿大樓董事。原任副秘書長葉明水，近年因擔任亞洲會展協會（AFFECA）理事長，成功串連東協各國業者，符合新政府南向佈局策略，將升任秘書長。

外貿協會為非官方組織，在全球都有據點，並以貿易拓展而非政治外交的角度深入各地，是新政府南向甚至全球經貿外交佈局的最重要工具。

不過，貿協一級主管仍有缺額待補，例如經常代表董事長出席各國際場合的副董事長，目前尚未確定人選。另秘書長換人後，2位各自掌管展覽、拓銷的現任副秘書長也將變動，均待黃志芳上任後決定。

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  • 外貿協會副秘書長葉明水可望接任秘書長一職。（資料照）

    外貿協會副秘書長葉明水可望接任秘書長一職。（資料照）

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