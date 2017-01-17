台馬局長級會議 台製清真商品南向有望

2017-01-17 23:52

〔記者黃佩君／台北報導〕台灣與馬來西亞目前最高常態性經貿會談「台馬局長級經貿對話」今舉行第二屆會議，我方由貿易局長楊珍妮、對方由貿工部官員出席。會中確定雙方將以官方為對口推動台灣電子商務在馬行銷，同時馬方也同意提供清真原物料資料庫及建立中藥產品管理諮詢機制，我可藉此生產符合清真標準商品南向馬來西亞內需市場。

官員表示，台馬局長級經貿對話為台馬之間首次常態架構性的官方經貿會談，雙方並成立委員會維持每年穩定會談及成果可延續。據了解，過去台馬曾舉行過多次部長級經貿諮商會議，最後一次開會為2013年；但每次開會期間並不固定，之前更曾中斷長達六年，維持架構性的會議是自去年開始的一大突破。

貿易局表示， 馬來西亞穆斯林眾多，產品是否擁有清真認證是能否被市場接受的一大關鍵，往往也是台灣貨品及電商進入的最大障礙。本次會談以多項成果幫助台灣打入馬來西亞市場，官員表示，針對電子商務行銷合作，過去皆以業者單打獨鬥為主，本次透過官方平台對口，協助業者進入市場，尤其透過與馬政府方面合作，幫助電商業者釐清產品是否符合清真標準。

此外，清真對產品來源要求相當嚴格，因此結合多項原料、製程的加工品要獲得清真認證更加困難。本次會談馬方同意提供我方清真原物料資料庫計畫資料，作為後續供應鏈合作的基礎；官員表示，能夠掌握清真原物料，台廠商才可能製造出符合清真資格的加工品，因此本資料庫合作是台商產品進軍馬來西亞的一大助力。

而馬來西亞華人眾多，對中藥消費需求量也相當大，本次雙方也同意建立中藥產品管理諮詢機制，未來若台中藥輸馬遇到難以取得清真認證等問題，雙方就有關道溝通釐清。此外本次雙方也同意建立電信服務業監理機關聯絡窗口，以推動電信服務業發展；而馬方也主動提出希望發展自動化產業、金融與航太工業，未來將建立雙方公協會管道，促進投資合作。

根據貿易局資料，2015年馬國為我第8大貿易夥 伴，占我總貿易額 2.68%；2016 年1到10月我對馬國出口達64.72億美元，成長高達7.29%。