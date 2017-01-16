中國成長放緩 最準分析師預估：人民幣將續跌

2017-01-16 22:25

〔記者盧永山／台北報導〕彭博排名對人民幣走勢預測最準確的丹麥丹斯克銀行（ Danske Bank）策略師范梅倫（Allan von Mehren）表示，由於中國經濟持續減緩，9月底人民幣兌美元將續貶至7.26元兌1美元。

這意味了從現在算起，人民幣還有5%的下跌空間。而在另一份調查中，分析師預估9月底人民幣兌美元的中位數為7.15美元。

范梅倫表示：「我對中國經濟放緩的程度，遠較市場預測的更為悲觀，由於這些結構性的逆風，我認為人民幣處在結構性的下跌趨勢。人民幣的基本壓力依舊存在。」

由於中國人民銀行致力抑制資本外流，加上香港隔夜人民幣拆借利率飆升，導致離岸人民幣匯率出現創紀錄的單週漲幅，今年以來人民幣匯率波動加劇。中國海關上週公布的數據顯示，去年12月中國出口下跌6.1%，顯示人民幣貶值根本無助於出口。

范梅倫表示，中國人行用離岸人民幣匯率作為警告投機客的武器，因為大部分的融資發生在中國境內，因此離岸人民幣匯率波動不致於傷害中國經濟。