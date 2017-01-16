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南山2億元娶朝陽人壽 創歷史新低價

2017-01-16  12:45

〔記者李靚慧／台北報導〕金管會與安定基金今日2度標售朝陽人壽，南山人壽以安定基金賠付2億元的金額得標，跌破外界眼鏡，這與2012年標售國華人壽時，以883.68的天價賠付標出相比，此次賠付金額可說創歷史新低。

2012年金管會與保險業安定基金首度進行問題壽險公司退場標售，當時標售標的為國華人壽，全球人壽以安定基金賠付883.68億元標得，創下政府處理問題金融機構的天價紀錄。

2015年安定基金再度處理國寶人壽與幸福人壽，最後由國泰人壽賠付金額303億元的金額得標，同樣低於市場預期。

不過，今日南山人壽在二度標售朝陽人壽時，竟僅以2億元得標，保險業安定基金董事長林國彬表示，南山人壽的首次出價，就落入此次的底價區並得標，其他二壽險業者的出價，均未落入底價區，此次的價格，的確是歷史新低價。

不過，林國彬強調，此次的行政寬容措施與過去有所不同，因此底價也有微調；保險業安定基金總經理謝良瑾指出，此次朝陽人壽的規模較小，因此金額也會較低。

根據資料顯示，朝陽人壽的資產359億元、保單數約10萬張，與當年國華人壽資產高達3000億元、200多萬張保單，可說天差地遠。

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  • 保險安定基金董事長林國彬（左）指南山人壽標得朝陽人壽創歷史新低價。（記者李靚慧攝）

    保險安定基金董事長林國彬（左）指南山人壽標得朝陽人壽創歷史新低價。（記者李靚慧攝）

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