台股開盤下跌22.29點 報9356.54點
2017-01-16 09:02
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌22.29點，跌幅0.24％，報9356.54點，成交金額為11.17億元。
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