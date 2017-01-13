一卡通聯名卡發卡爆衝 月底上看200萬張

2017-01-13 14:19

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通成立近3周年，發卡量穩定成長，聯邦銀行去年推出全國加油卡，全數綁定一卡通，聯名卡發卡量瞬間暴衝，而中國信託去年底推出的「LINE Pay聯名卡」，同樣綁定一卡通，一卡通預估，最快1月底，聯名卡就可達到200萬張。

根據一卡通統計，去年原定1100萬張的整體發卡目標已順利達成，當時聯名卡也達到160萬張的規模，不過，去年8月聯邦銀行推出全國加油聯名卡，其中的電子票證功能全數綁定一卡通，聯邦銀的全國加油卡在短短4個月內，發卡量已達30萬張，讓一卡通聯名卡發卡量暴增，目前已達180萬張。

到了去年底，中國信託又鎖定年輕族群，宣布推出「LINE Pay聯名卡」，同樣獨家綁定一卡通，目前申辦狀況也是｢強強滾｣，含信用卡及簽帳金融卡在內，首年發行目標120萬張，因為有韓星加持，推出不到一個月，發卡已上看5萬張，更是讓一卡通聯名卡快速成長。

一卡通指出，通常申辦聯名卡的民眾，多有搭乘大眾運輸需求，加油卡因有停車需要，開通一卡通自動加值功能比例極高，動用率明顯高於普通的一卡通卡片。

為了鼓勵持卡人多多使用，原訂至去年底的「北高捷運天天回饋5%」，一卡通決定繼續延長半年、至今年6月30日，搭乘大眾運輸工具天天回饋5%優惠。此外，也結合全聯福利中心及多家便利超商、百貨商場、美食餐飲、電影院、主題樂園、商圈、市場、觀光景點，提供額外優惠。

一卡通提醒，若申辦「中國信託LINE Pay一卡通聯名卡」、「聯邦銀行全國加油卡」，除均可參加北高捷運天天回饋5%，還分別可獲得LINE Points點數回饋及全國加油站高額降價優惠，想省荷包的小資族，可多加精打細算好好運用。