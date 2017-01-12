1/12重要財經新聞一覽
自由時報財經︰擔心保護主義危及復甦 世銀下修全球經濟成長
世界銀行（World Bank）公布「全球經濟展望」半年度報告，下修今年全球經濟成長率預估0.1個百分點，至2.7%；世銀憂喜參半指出，美國新總統川普矢言推動的減稅案可能提振美國和全球今、明兩年的經濟成長；但貿易保護主義、政策不確定性，以及新興市場投資減緩，則可能「抵銷」世界經濟復甦情況。
相關新聞請見：擔心保護主義危及復甦 世銀下修全球經濟成長
蘋果日報財經︰手機飽和 零組件廠轉攻車用新藍海
智慧機產業進入高原期，台灣手機供應鏈在市場飽和，紅色供應鏈崛起下，面臨痛苦轉型，除既有手機零組件業務外，積極拓展新藍海，過往倚賴功能手機出貨的閎暉（3311）、毅嘉（2402）成功切入車用零組件市場，各自擁抱BMW、特斯拉訂單，而專業手機代工廠華冠（8101）透過成立子公司，搶攻非手機市場。
工商時報財經︰房市慘 建商霸氣發年終
儘管房市慘澹，但是近來政府官員頻頻釋出不再重手打房的訊息，房地產景氣似已進入打底階段。年關之際，幾家大型建商發放年終獎金也不手軟，包括華固建設將發放6～8個月，長虹建設平均5個月，遠雄建設可能發放4個月，甚至興富發建設最多可發放10個月。營建業績優廠商的年終獎金，相比金融業、科技業並不遜色。
中國時報財經︰《電業法》立院三讀 綠電可直接銷售 2025非核入法
立法院昨天三讀《電業法》修正案，為鼓勵綠電發展，未來輸配電業應優先併網、調度再生能源，並享有輸配電優惠，業者亦可直接銷售予用戶；修法亦放寬綠電業者在一定裝置容量以下，不需提供備用供電容量，以降低民間投入之門檻。
經濟日報財經︰蘋果砍價i8鏈 傳鴻海中箭
市場傳出，蘋果今年新推出的iPhone 8要嚴控成本，因此要求供應鏈降價，第一步瞄準機身邊框，成本降二成，並引進總部位於美國的第二供應商、打破鴻海富士康獨吃的格局，讓市場憂心，砍價恐怕蔓延至其他關鍵零組件，為蘋果概念股首季營運增添亂流。
星島日報財經︰傳人保總裁受查 疑與令計劃有關
內地打貪不停手。據財新消息，人保集團（1339）副董事長、總裁王銀成於1月9日在北京的人保大廈總部的辦公室，被有關部門帶走調查。保險業內人士稱，王銀成常參加北京「西山會」的飯局並買單，目前不清楚他被調查是否與中央巡視組發現的問題有關。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 傳交往2個月已見鮮肉男父母... 海倫清桃婚事恐告吹
- 單飛鼓鼓 要用什麼角色回歸MP!
- 小心老鼠 男肉販染漢他病毒
- 自由廣場》我的「請更正」奮鬥史
- 法部憂通緝犯趴趴走 盼建立保全羈押制度
- 【原澄清湖淡水館匾額】王雲五題寫「簡體字」？ 專家說誤會
- 媒體稱被俄抓住小辮子 川普斥為假新聞
- 冷氣團明天南下 吳德榮：週六日將非常濕冷
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 身世婚姻造假太夯 6男爭搶海倫清桃
- 【挑對掃除工具】 省錢節能+
- 葉蔻行醫忙翻天 唱歌紓壓
- 18年無性生活 海倫清桃流產也係假ㄟ
- 小英走訪安地瓜古城 瓜國總統親自導覧
- 傳藝中心1/21重新啟航 全聯打造燈籠節陪過年
- 金宇彬、宋仲基最常來 他家是男神集散地！
- 奧蒂嘉就職 稱蔡台灣總統
- 韓國瑜辭北農 董事會通過才算數
- 台東市公所揮毫 贈春聯喜氣滿盈
- 峨眉桶柑節 首度破例延年後辦
- 槍殺九黑人 廿歲白人判死
- 馬公5女燒炭 陳家長女曾服安眠藥
- 吳阿明樂觀幽默 一生奉獻公共事務
- Lollipop@F驚爆解散 3帥自由合作
- MLB》水手與光芒、勇士交易 投手群大升級
- 挨轟難搞 大馬郭雪芙：時間會說話
- 飛柔發紅包 ─萬元年貨禮金週週抽
- 遼寧號繞台一圈 上午6點30分駛離台灣海峽
- 智庫變色！台經院人馬大換血 藍營大舉進駐
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 大聯盟春訓開跑 4台將參加
- 受助青年訪柬埔寨 分享自立經驗
- 蔡英文露臉3次 台片進軍國際影展爭獎
- 自由廣場》兩篇華郵投書與一個台灣政策
- 陳宏一新作入選鹿特丹影展 小英也在電影中露臉
- 中職》聚焦恢復係數中間值 比0.560更重要的事
- 兩公約成免死金牌？6年法院引用1095次
- 工總建議彈性工時 林全：應尊重修法
標題：1/12重要財經新聞一覽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email