1/12重要財經新聞一覽

2017-01-12 09:23

自由時報財經︰擔心保護主義危及復甦 世銀下修全球經濟成長

世界銀行（World Bank）公布「全球經濟展望」半年度報告，下修今年全球經濟成長率預估0.1個百分點，至2.7%；世銀憂喜參半指出，美國新總統川普矢言推動的減稅案可能提振美國和全球今、明兩年的經濟成長；但貿易保護主義、政策不確定性，以及新興市場投資減緩，則可能「抵銷」世界經濟復甦情況。

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蘋果日報財經︰手機飽和 零組件廠轉攻車用新藍海

智慧機產業進入高原期，台灣手機供應鏈在市場飽和，紅色供應鏈崛起下，面臨痛苦轉型，除既有手機零組件業務外，積極拓展新藍海，過往倚賴功能手機出貨的閎暉（3311）、毅嘉（2402）成功切入車用零組件市場，各自擁抱BMW、特斯拉訂單，而專業手機代工廠華冠（8101）透過成立子公司，搶攻非手機市場。

工商時報財經︰房市慘 建商霸氣發年終

儘管房市慘澹，但是近來政府官員頻頻釋出不再重手打房的訊息，房地產景氣似已進入打底階段。年關之際，幾家大型建商發放年終獎金也不手軟，包括華固建設將發放6～8個月，長虹建設平均5個月，遠雄建設可能發放4個月，甚至興富發建設最多可發放10個月。營建業績優廠商的年終獎金，相比金融業、科技業並不遜色。

中國時報財經︰《電業法》立院三讀 綠電可直接銷售 2025非核入法

立法院昨天三讀《電業法》修正案，為鼓勵綠電發展，未來輸配電業應優先併網、調度再生能源，並享有輸配電優惠，業者亦可直接銷售予用戶；修法亦放寬綠電業者在一定裝置容量以下，不需提供備用供電容量，以降低民間投入之門檻。

經濟日報財經︰蘋果砍價i8鏈 傳鴻海中箭

市場傳出，蘋果今年新推出的iPhone 8要嚴控成本，因此要求供應鏈降價，第一步瞄準機身邊框，成本降二成，並引進總部位於美國的第二供應商、打破鴻海富士康獨吃的格局，讓市場憂心，砍價恐怕蔓延至其他關鍵零組件，為蘋果概念股首季營運增添亂流。

星島日報財經︰傳人保總裁受查 疑與令計劃有關

內地打貪不停手。據財新消息，人保集團（1339）副董事長、總裁王銀成於1月9日在北京的人保大廈總部的辦公室，被有關部門帶走調查。保險業內人士稱，王銀成常參加北京「西山會」的飯局並買單，目前不清楚他被調查是否與中央巡視組發現的問題有關。