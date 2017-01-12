擔心保護主義危及復甦 世銀下修全球經濟成長
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕世界銀行（World Bank）公布「全球經濟展望」半年度報告，下修今年全球經濟成長率預估0.1個百分點，至2.7%；世銀憂喜參半指出，美國新總統川普矢言推動的減稅案可能提振美國和全球今、明兩年的經濟成長；但貿易保護主義、政策不確定性，以及新興市場投資減緩，則可能「抵銷」世界經濟復甦情況。
該報告預測，全球今年實質GDP（國內生產毛額）成長2.7%，從前次預估2.8%下修，但從去年所創金融危機後最低點2.3%反彈；已開發經濟體成長率預期從去年的1.6%，小幅升至今年的1.8%，開發中經濟體成長率則可望從去年的3.4%，加快至今年的4.2%。
世銀預估，美國今年經濟成長將達2.2%，遠較去年的1.6%高，增幅還可能比預期大很多，且影響美國以外地區，「美國經濟成長急升，不論是因為財政擴張政策或其他原因，都可能明顯提振全球經濟」；美國經濟正累積成長動能，也促使大宗商品價格漸趨穩定，有助於新興市場復甦。
世銀發展預測局局長高斯指出，所有關注焦點都在美國政策變動的可能方向。世銀認為，美國成長1個百分點，可在1年後提振已開發、開發中經濟體成長各達0.8個、0.6個百分點；川普擬削減公司稅、個人所得稅的計畫，可能提高美國今、明年成長率各0.3個、0.8個百分點；這可能促使美國今、明年成長率強升至2.5%、2.9%，而明年全球成長率也跟著提升0.3個百分點。
不過，美國財政擴張政策也可能導致利率升高及金融情勢緊縮，對一部分嚴重依賴外部融資的新興國家具有負面影響。該報告並未提到台灣。
世銀警告，美國、歐洲、中國和其他主要經濟體的政治和政策不確定性「空前」罕見、貿易保護主義情緒升溫，可能影響全球經濟復甦；美國經濟政策若不確定性持續，可能使資金在政策保持觀望，因而拖累全球成長；美國若和中國、墨西哥發生貿易戰，可能「抵銷」減稅等財政刺激的效果。
世銀也下修中國今年的經濟成長率預估至6.5%，從去年的6.7%減緩，警告中國經濟成長趨緩速度若超出預期，將對亞太區域產生重大溢出效應；印度經濟成長預估將由去年的7%，加快至今年的7.6%；亞太（含中國）成長率預估從去年6.3%降至今年6.2%；東南亞國家的成長動能則將減緩中國經濟衰退對區域的影響。
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