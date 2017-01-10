蘋果NB新品拉貨 廣達12月營收創歷史次高

2017-01-10 17:29

〔記者卓怡君／台北報導〕NB代工龍頭廣達（2382）在蘋果Macbook出貨帶動下，去年12月合併營收重返千億元水準，為1049.7億元，創下歷史次高，月增13.4%，年增7.8%，為近30個月新高，但去年全年營收失守兆元，為8939.92億元，年減11.2%。

因全球NB市場持續下滑，廣達去年全年NB出貨約4040萬台，年減6.7%，廣達副董事長梁次震日前表示，2017年恐怕還是悶經濟，廣達將持續朝向「視」、「聽」兩大方向前進。