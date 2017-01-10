| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓東部海域撞船事故 7人落海4人失蹤 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 財經

房市內冷外熱 台商2年砸10億海外掃房

2017-01-10  17:13

〔記者徐義平／台北報導〕台灣房地產仍處盤整階段，不過，反觀海外房地產投資則持續熱絡，光是亞太國際地產去年一整年的交易總額便將近73億元，不過，台灣投資客比率則降至2~3成，反觀中國投資客占比則超過5成。秦啟松指出，光是菲律賓建案便有三個中國投資客砸下近5億元掃樓，至於，中國的南寧城市，因剛性需求強烈，去年第四季成交總額高達10億元。

亞太國際地產執行董事秦啟松分析，主要是中國目前查稅動作積極，部分資金選擇到海外避風頭也尋找可投資標的，預期未來中國資金到海外購買房地產的金額仍會持續攀升，因此，他認為今年成交總金額可望破百億元。

不過，目前海外房地產的投資區域已跟著往南走，轉往菲律賓跟柬埔寨，秦啟松指出，2011年海外房地產最熱的區域是馬來西亞，2014~2015年則轉往泰國以及澳洲，2015~2016年則以英國為主，去年第四季則突然吹向菲律賓。他進一步解釋，馬來西亞近幾年因為馬幣貶值問題，跌幅將近3成，導致匯損問題嚴重，因此，資金開始轉往其它東南亞區域。

至於，哪一個縣市民眾對於海外投資房地產較為積極，根據亞太國際地產分析，仍以雙北市為主，合計占比超過4成，不過，近期台南民眾對於海外房地產投資興趣也提升，占整體投資人數比率近2成，其中一位在海外經營化妝品牌的台商，戶籍在台南，2年便累計砸了10億元在中國南寧、東南亞掃進房地產。

廣告
  • 台灣房地產仍處盤整階段，不過，反觀海外房地產投資則持續熱絡，光是亞太國際地產去年一整年的交易總額便將近73億元，不過，台灣投資客比率則降至2~3成，反觀中國投資客占比則超過5成。（記者徐義平攝）

    台灣房地產仍處盤整階段，不過，反觀海外房地產投資則持續熱絡，光是亞太國際地產去年一整年的交易總額便將近73億元，不過，台灣投資客比率則降至2~3成，反觀中國投資客占比則超過5成。（記者徐義平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台商 房地產 投資 掃房 海外投資房地產
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：房市內冷外熱 台商2年砸10億海外掃房


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.