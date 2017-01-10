房市內冷外熱 台商2年砸10億海外掃房

2017-01-10 17:13

〔記者徐義平／台北報導〕台灣房地產仍處盤整階段，不過，反觀海外房地產投資則持續熱絡，光是亞太國際地產去年一整年的交易總額便將近73億元，不過，台灣投資客比率則降至2~3成，反觀中國投資客占比則超過5成。秦啟松指出，光是菲律賓建案便有三個中國投資客砸下近5億元掃樓，至於，中國的南寧城市，因剛性需求強烈，去年第四季成交總額高達10億元。

亞太國際地產執行董事秦啟松分析，主要是中國目前查稅動作積極，部分資金選擇到海外避風頭也尋找可投資標的，預期未來中國資金到海外購買房地產的金額仍會持續攀升，因此，他認為今年成交總金額可望破百億元。

不過，目前海外房地產的投資區域已跟著往南走，轉往菲律賓跟柬埔寨，秦啟松指出，2011年海外房地產最熱的區域是馬來西亞，2014~2015年則轉往泰國以及澳洲，2015~2016年則以英國為主，去年第四季則突然吹向菲律賓。他進一步解釋，馬來西亞近幾年因為馬幣貶值問題，跌幅將近3成，導致匯損問題嚴重，因此，資金開始轉往其它東南亞區域。

至於，哪一個縣市民眾對於海外投資房地產較為積極，根據亞太國際地產分析，仍以雙北市為主，合計占比超過4成，不過，近期台南民眾對於海外房地產投資興趣也提升，占整體投資人數比率近2成，其中一位在海外經營化妝品牌的台商，戶籍在台南，2年便累計砸了10億元在中國南寧、東南亞掃進房地產。