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歐付寶行動支付 加入「雲端智慧聯網停車場」服務

歐付寶行動支付加入「雲端智慧聯網停車場」服務。（記者張慧雯攝）

2017-01-10  16:20

〔記者張慧雯／台北報導〕歐付寶行動支付積極佈局，加入「雲端智慧聯網停車場」服務！由資策會與壹傳科技共同舉辦的「傳統停車跨域聯網共享新商務服務啟動記者會」，今（10）日正式發表「雲端智慧聯網停車場」創新應用服務，此服務結合歐付寶「行動支付」App、壹傳科技「智慧停車服務員」、宏碁「eDC雲端與智慧票證服務」、亞太電信「4G網路」以及串聯中小型停車場業者，共同打造「智慧聯網停車共享商務生態系」。

歐付寶表示，除了加入「雲端智慧聯網停車場」之創新應用服務外，還有提供停管處的路邊停車繳費功能，目前可用於台北市、新北市、基隆市、桃園市、竹北市、台中市、高雄市、花蓮市等8大縣市；透過歐付寶不僅讓民眾繳費免出門，還有系統智能通知待繳費用的貼心提醒，讓民眾不再忘記繳納停車費，既方便又快速。

此外，歐付寶也逐步擴大行動支付服務，從停管處的路邊停車到有加入雲端智慧聯網的合作停車場都可以使用，同時打破傳統思維，歐付寶也與新北市市場處合作，只要出示手機掃描條碼就可輕鬆付款。

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