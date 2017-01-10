林明昇：興航加碼資遣費、年終 每人多領9萬

復興航空董事長林明昇。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-10 10:31

〔記者王憶紅／台北報導〕復興航空董事長林明昇今日表示，宣布解散後至今45天，盡量做善後事情，目前決議資遣費信託基金加碼1.45億元，再加上每名員工多發1萬元年終獎金，總計每位員工可多領9萬元。

林明昇指出，明日股東會會提勞工資遣費再補1.45億元基金，基金有7.45億元，以1800名員工計算，一人多加8萬元，再加上年終獎金1萬元，總計每位員工可多領9萬元。