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永豐金自結損益 去年稅後盈餘衰退24.6％

2017-01-09  20:20

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控（2890）今天公布自結損益，去年（2016）全年累積稅後盈餘為81.84億元，較前年（2015）同期的108.57億元，衰退了24.6%。不過，若以單月來看，去年12月單月稅後盈餘為4.61億元，較前年同期的0.37億元大幅成長，顯示獲利逐漸回溫跡象。

永豐金表示，由於整體大環境不好，市場利率仍屬低點，讓銀行授信放款趨於緊縮，加上台股成交量低迷，使得證券部門獲利大幅縮水，影響去年整體獲利成長力道。

根據永豐金自結損益資料，2016年12月自結單月稅後盈餘4.61億元，累計1-12月累計稅後盈餘81.84億元。

其中，主要永豐金子公司永豐銀行12月稅後盈餘5.20億元，累計1-12月為68.04億元；永豐金證券12月稅後虧損0.08億元，累計1-12月稅後盈餘10.56億元。

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  • 永豐金控今天公布最新自結，去年全年稅後盈餘衰退25%。（記者王孟倫攝）

    永豐金控今天公布最新自結，去年全年稅後盈餘衰退25%。（記者王孟倫攝）

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