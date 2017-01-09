開盤1小時…大立光盤中瞬間價格穩定措施達22次

統計開盤1小時內，大立光一共出現22次盤中瞬間價格穩定措施，證交所指出，這是史上首度出現這種情況。（資料照，記者陳梅英攝）

2017-01-09 10:30

〔記者陳永吉／台北報導〕大立光今天盤中交易情況相當詭異，從一早9:04分開始，就出現第一次買賣單全無報價，也就是進入所謂的盤中瞬間價格穩定措施，暫緩大立光撮合2到3分鐘，一直到今天大立光最高點的4245元的9:33分，一共出現過14次，緊接著的6分鐘又發生3次，在看不到買賣單掛單情況下，賣壓開始出籠，大立光股價一路狂瀉。統計開盤一小時內，大立光一共出現22次盤中瞬間價格穩定措施，證交所指出，這是史上首度出現這種情況。

所謂的「盤中瞬間價格穩定措施」，主要是針對上市證券，即開盤後也就是當日第一筆成交價格產生後，在盤中至收盤前10分鐘之交易期間，依照集合競價的價格決定原則，在每盤撮合前會先試算成交價，當試算的成交價與前一次成交價（也就是撮合前行情揭示的成交價）比較，價格上、下波動超過3.5%時，執行瞬間價格穩定措施。

出現此情況後，電腦交易系統會暫緩該證券撮合2到3分鐘，並將訊息即時傳送至各資訊公司，資訊公司再將暫緩撮合的相關資訊顯示於其資訊畫面，例如電視牆、資訊看板或資訊單機，以利投資大眾瞭解。暫緩撮合期間投資人仍可新增、取消或修改委託，2至3分鐘之後就直接依照集合競價的價格決定原則撮合，這次撮合將不再檢查股價波動是否超過3.5%。

也就是說，盤中有人用比成交價多3.5%的買單買進，或者用比成交價低3.5%的賣單賣出，系統就會執行「盤中瞬間價格穩定措施」，譬如說今天大立光盤中成交價是4200元時，有人用4350元買進，或用4050元賣出，就會暫停撮合2至3分鐘。

證交所表示，從今天大立光交易面來看，目前盤中瞬間價格穩定措施的機制並沒有問題，但若是有特定人利用這個措施對大立光股價上下其手、甚至想影響大盤，監視部一定會比對相關交易資料，找出誰在意圖影響市場行情。（10:43更新）