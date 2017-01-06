彭博：中國準備好對美企加強審查
彭博報導，中國已準備加強對美國公司的審查，只要美國總統當選人川普在上任後，對中國商品開徵高額關稅，雙方的貿易戰將一觸即發。（美聯社）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕彭博報導，中國已準備加強對美國公司的審查，只要美國總統當選人川普在上任後，對中國商品開徵高額關稅，雙方的貿易戰將一觸即發，中國政府首先開刀對象，將選擇美國知名企業，或是中國市場佔比大的美國企業。
彭博引述消息來源報導，中國已經準備好政策，包括針對美國知名企業，或是中國市場佔比大的美國企業，以稅務或反壟斷為名對上述企業進行調查，另外也有些人分析，中國可能會透過減少政府購買美國產品來對川普施壓。
報導指出，中國與美國之間的貿易緊張局勢升溫，將為兩國企業帶來政治不確定性，同時川普交接團隊也甫宣佈，川普提名對中國強硬派的萊席爾（Robert Lighthizer）擔任美國貿易代表，他曾是前美國總統雷根（Ronald Reagan）時期的貿易官員，過去曾批評中國的貿易做法，川普提名萊席爾被認為是將對中國採取強硬做法。
中國官媒《環球時報》對於川普人事提名一事，也在社評中強調，川普此舉將導致中美貿易間的緊張關係升溫，指稱川普組成一道保護主義的「人事鐵幕」。該篇社評指出，川普團隊對中國的不滿情緒可能很大，但對於美中貿易戰能獲得多少好處也不太有信心，並在社評結尾寫下「中國商務部美門前擺鮮花、門後也藏著大棒，它們都在恭候美國人」，顯示無畏川普的貿易威脅。
根據最近數據顯示，美國對中國的貿易逆差從去年10月的325億美元，縮小到311億美元。荷蘭合作銀行集團（Rabobank）亞太區金融市場研究主管艾佛瑞（Michael Every）則指出，任何中國對美國的報復性做法都是有風險的，中國傷及自己最大的貿易夥伴，也可能反過來弄痛自己。艾佛瑞指出，當擁有巨大貿易赤字的國家報復擁有貿易順差國家時，貿易赤字的國家往往會獲勝。
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