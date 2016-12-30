iPhone印度製造有譜 緯創傳明年4月投產
2016-12-30 23:41
〔記者楊芙宜／台北報導〕蘋果手機iPhone「印度製造」有譜了，印度媒體和市場點名台灣上市公司緯創（3231）將在印度科技業重鎮班加羅爾興建iPhone生產基地，預定明年4月投產。
《印度時報》30日報導，緯創已在班加羅爾蘋雅（Peenya）工業區設廠房，而該廠已獲蘋果選為印度製造iPhone的基地。
緯創雖不願對單一客戶表示意見，但指出印度新廠主要生產智慧裝置，預計明年初擴充新產線即可加入生產行列，依客戶與市場需求來供應印度市場。
蘋果對iPhone將在印度組裝生產，相當重視，主要由於不僅節省關稅，且還能切入當地的消費需求。印度對進口的智慧手機課的關稅高達12.5%，生產在地化將有助於增強蘋果iPhone的價格競爭力。
市場傳出，緯創除了印度市場將與蘋果密切合作外，也可能分食蘋果明年iPhone新手機組裝的部份訂單，將於中國昆山廠增加產能；為蘋果代工組裝iPhone新機還包含鴻海、和碩。
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