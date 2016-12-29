中華電信總經理異動 謝繼茂升任

2016-12-29 15:17

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信繼董事長異動後，今日董事會也通過總經理異動案，原任總經理石木標退休，由執行副總經理謝繼茂升任。明年一月4日生效。

石木標台灣大學電機工程碩士，從中華電基層做起，曾任行動分公司總經理、執行副總經理。

新任中華電信總經理謝繼茂，曾任南區分公司總經理、中區分公司總經理及副總經理、中華電信公司網路處副總經理、雲林營運處總經理等職務。民國99年起擔任中華電信執行副總經理，於任內創立中華電信大數據辦公室，集中運用電信大數據資料，支援新客戶開發及精準建設；貫徹資安落實度，強化全區防禦能力，達成資安零漏洞之目標；督導規劃4G新服務，使中華電信成為台灣首家提供4G LTE高速上網服務的電信業者。謝總經理於任內亦響應政府「數位匯流發展方案」，督導推展全方位雲端商用服務，並帶領辦理「2016智慧城市展」及相關4G創新案，打造4G智慧城市，引領智慧生活新紀元，促進國內產業發展。

謝繼茂為台灣大學商學碩士，服務中華電信超過40年，技術及經營管理領域歷練豐富、資歷完整，到任新職後，必能協助中華電信業務發展，為股東及公司提升價值。