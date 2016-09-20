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幸福指數調查 這個縣市最幸福

南山人壽今天公布「2016年縣市幸福指數大調查」結果，新竹市名列第一。（取自新竹市長林智堅臉書）

2016-09-20  10:38

〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣哪個縣市最幸福？南山人壽今天公布「2016年縣市幸福指數大調查」，新竹市幸福大躍進，成為最幸福縣市第一名，其次則為澎湖縣、花蓮縣；值得注意的是，六都第一名由台中市拿下，是最幸福的直轄市。

至於縣市幸福指數排名倒數後三名，則分別為嘉義縣、雲林縣跟基隆市。

縣市幸福指數大調查今年邁入第5年，新竹市不僅躍居第1名，更一舉進步9名，拿下幸福進步獎，為全台最幸福的城市，5年內三度奪冠；另第2名的澎湖縣與第3名的花蓮縣也都維持穩定幸福表現。

六都幸福指數大比拚，台中市表現最佳，堪稱大黑馬，在調查的20縣市中名列第7，高雄市、桃園市、台北市及台南市，則分居9、10、11、12名；另新北市表現雖有進步，但仍為六都之末。

「縣市幸福指數」分析全台各縣市「主觀幸福感」與「客觀幸福力」表現，訪問2萬2千497名民眾對居住條件、家庭經濟、工作狀況、親友支持、環境綠化及汙染防制、政府施政、健康狀況、生活現狀、個人安全、工作和生活平衡等11項指標滿意度。

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  • 南山人壽今天公布「2016年縣市幸福指數大調查」結果，新竹市名列第一。（資料照，記者洪美秀攝）

    南山人壽今天公布「2016年縣市幸福指數大調查」結果，新竹市名列第一。（資料照，記者洪美秀攝）

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