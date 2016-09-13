十月上路電價公佈 確定不調整！
2016-09-13 18:31
［記者林筑涵／台北報導］新電價不調整！經濟部電價審議會今日公佈最新電價，表示由於上半年燃料價格漲跌差異有限，在綜合用人費用減少、用電需求增加等因素，決議十月上路的電價，不做任何調整。
經濟部次長沈榮津表示，今年用電需求增加，預估下半年燃料成本增加54.7億元，加上，台電總用人費用減少25.85億元，電價原預估調降0.09%，平均每度2.5464元，以每月用電330度的小家庭為例，僅省下不到1塊錢，因此審議會共16位委員全數通過，衡量作業成本後，決定維持不調整，電價每度2.5488元。
值得注意的是，能源局說明，由於核一廠一號機已停機18個月，且未來重起可能性小於50%，且屆時確定不延役，依據國際會計準則，可認列已放進反應爐的核燃料淨值41.21億元，與折舊成本9.8億，審議會決議納入電價公式中攤提。
另外，現行電價公式屆滿2年實施期，經濟部表示，8月底已將新版電價費率計算公式遞交行政院，最大變動在於設定3％跌幅下限。
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