十月上路電價公佈 確定不調整！
2016-09-13 18:31
［記者林筑涵／台北報導］新電價不調整！經濟部電價審議會今日公佈最新電價，表示由於上半年燃料價格漲跌差異有限，在綜合用人費用減少、用電需求增加等因素，決議十月上路的電價，不做任何調整。
經濟部次長沈榮津表示，今年用電需求增加，預估下半年燃料成本增加54.7億元，加上，台電總用人費用減少25.85億元，電價原預估調降0.09%，平均每度2.5464元，以每月用電330度的小家庭為例，僅省下不到1塊錢，因此審議會共16位委員全數通過，衡量作業成本後，決定維持不調整，電價每度2.5488元。
值得注意的是，能源局說明，由於核一廠一號機已停機18個月，且未來重起可能性小於50%，且屆時確定不延役，依據國際會計準則，可認列已放進反應爐的核燃料淨值41.21億元，與折舊成本9.8億，審議會決議納入電價公式中攤提。
另外，現行電價公式屆滿2年實施期，經濟部表示，8月底已將新版電價費率計算公式遞交行政院，最大變動在於設定3％跌幅下限。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 健康受質疑 掀退選話題
- 中油董上任首日赴後勁 允五輕如期拆遷
- 竹北高中綠美化中庭 鯨魚舞台引新人拍照
- 桃園市明日正常上班上課
- 魔幻拉美》玻利維亞女人頂上的紳士帽
- 新住民六心廚房開幕 移民署、陸委會、海基會探視
- 中山美穗一抹紅 驚豔九份
- 強颱未到水管先爆！ 桃機又傳淹水
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 「報告班長」升格當編導 笑嘆當演員最輕鬆
- 獎勵有機栽種 目標明年可供營養午餐
- 一銀案嫌犯安卓斯想念妻小 抱怨大家只關心「錢」
- 被朴信惠背後抱 金來沅自爆爽到笑嗨嗨
- MLB》猛打賞演出 朗神安打排名再躍進
- 中秋後2天月亮最圓逢月食 錯過再等46年
- 《屍速列車》夯翻 洗刷台妹只愛帥歐巴的冤屈
- 惡姑丈染指小姊妹 姊男友勇敢揭惡行
- 叫我第一名！莫妮卡貝魯奇撞包自由女神
- 射破單局全國紀錄 譚雅婷火力全開出征年終賽
- 遭國民黨開除黨籍 議長喊冤要申訴
- 視察中央災變中心 林全：注意中秋大潮
- 賀陳旦：協助開拓更多客源
- 萬沙浪中風插鼻胃管 收中秋禮金淚崩
- 台、印聯手搗詐騙機房 11嫌今晚遣返
- 欲倒閣遭批「頭殼燒壞」江啟臣反嗆民進黨：繼續包庇
- 雲端暨聯網電視論壇 軟硬整合推「萬物聯網」
- 元培迎新 60人疑食物中毒
- 女兒哭求全家福 小禎牽手李進良愛回溫
- 楊新公路最後6公里狹路 今動工拓寬
- 蓮舫國籍風波 凸顯日承認兩個中國
- 衝破2億男身價 陽鬥士變巨人？
- 中國公司聯歡玩這種遊戲 台網友嗤：無恥下流
- 恆春半島6鄉鎮 晚上停班停課
- 尼國議長病逝 王金平追悼努內斯
- 強颱莫蘭蒂來襲 交通、活動資訊異動一覽
- （贈票）「帕妃」17日登台唱 超萌喊話期待台灣場
- 楊幂紐約看秀 36小時慶生直播89萬人收看
- （影音）楊丞琳藏髮2個月 自豪10天不洗都不臭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：十月上路電價公佈 確定不調整！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分