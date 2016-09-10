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三星發聲明 籲消費者停用Note 7手機

2016-09-10  16:36

〔即時新聞／綜合報導〕因電池瑕疵，三星新旗艦手機Galaxy Note 7在全球不斷傳出自燃爆炸事故，三星日前決定停售並召回該產品，今（10日）三星在官網發出聲明，籲消費者停止使用Note 7手機。

《路透》報導，三星官網對南韓消費者發聲明表示，建議Galaxy Note 7手機用戶，最好關機停止使用Note 7，對繳回Note 7的消費者，三星將提供手機租借服務。三星也重申，19日起，將會陸續發還裝備安全電池的Note 7手機給消費者。並為這次造成的風波向客戶誠心道歉。

台灣三星日前已聲明，即日起至10月30日止，開放消費者申請Note 7備用機，建議消費者先行備份個人資料，帶著原購買的Note 7至指定地點申請備用機服務。

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  • 三星籲南韓消費者，停止使用Galaxy Note 7手機並關機。（資料照，記者楊綿傑攝）

    三星籲南韓消費者，停止使用Galaxy Note 7手機並關機。（資料照，記者楊綿傑攝）

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