「超級瑪莉歐」登上iOS 任天堂股價大漲
2016-09-08 16:37
「超級瑪利歐」將登上iOS平台，消息曝光後任天堂股價今天一路飆漲。（記者陳炳宏攝）
〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）公司發表會上除了正式公布iPhone 7與7 Plus之外，任天堂經典電玩「超級瑪莉歐」將登上iOS平台也被外界視為一大亮點，玩家12月就能從蘋果App Store下載新手遊「Super Mario Run」。該消息讓任天堂股價今天一路飆漲，最終收在每股27,955日圓，漲幅達13.2%，創下7月底以來新高。
有任天堂瑪莉歐之父稱號的宮本茂（Shigeru Miyamoto）驚喜現身蘋果發表會，宣布超級瑪利歐遊戲「Super Mario Run」將正式登陸iOS平台，且這款瑪莉歐遊戲號稱單手也能輕鬆玩，即使搭捷運、吃漢堡都能邊玩瑪莉歐，還提供網路對戰模式。
看見「精靈寶可夢GO」（Pokémon GO）以經典遊戲結合AR風靡全球，投資人也期望「Super Mario Run」未來也能變成另一個廣受大眾喜愛的熱門手遊，任天堂股價今天應聲大漲到13.2%，最終收在每股27,955日圓，股價今天更曾一度漲到18.2%，每股29,200日圓價位，創下7月底以來新高。
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