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蔡英文期許工研院 協助傳統產業轉型與升級

2016-09-05  17:32

〔記者洪友芳／新竹報導〕總統蔡英文於今日下午到工研院視察創新研發及產業化成果，她肯定工研院是產業堅實後盾的貢獻，特別期許工研院要協助彰化水五金產業度過技術升級難關，她認為水五金產業是台灣傳統產業很重要指標，如果技術升級能成功，代表台灣很多傳統產業透過創新與升級，將可變成下一代有競爭性產業。

蔡英文在民進黨總召柯建銘、經濟部部長李世光與工研院董事長吳政忠等人陪同下，參訪工研院，她率先去看智慧實驗室，聽取院長劉仲明簡報後，蔡英文致詞指出，她看到很多工研院很多前瞻技術，也看到工研院創新態度，上周在智慧自動化展覽，她特別對工研院研磨拋光機器人感感興趣 ，今天又再看一次。

蔡英文表示，這幾年她跟彰化和美水五金產業有一些交流，研磨過承大量仰賴人工，品質控制有一定難度，如果可以導入自動化，人力可減輕，產品品質可提升，她認為，水五金傳統產業是台灣代表性產業，也是中小型企業集合體，若透過政府與各方面協助成功轉型、升級，對傳統產業是重要指標，代表台灣很多傳統產業可透過創新與升級，將可變成下一代產業有競爭性產業，這需要工研院幫忙，例如造型水龍頭能做到拋光。

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  • 總統蔡英文於今日下午到工研院視察創新研發及產業化成果，她肯定工研院是產業堅實後盾的貢獻。（記者洪友芳攝）

    總統蔡英文於今日下午到工研院視察創新研發及產業化成果，她肯定工研院是產業堅實後盾的貢獻。（記者洪友芳攝）

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相關關鍵字： 傳統產業 工研院 李世光 柯建銘 水五金 蔡英文
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