搭載觸控需求強勁 友達二合一筆電訂單滿手
〔記者陳梅英／台北報導〕因為微軟作業更新，根據業者研究，一般主流NB僅百分之一的會使用到觸控功能，但是多了Windows Ink的功能之后，使用觸控功能的機率增加至百分之十五，也由於微軟的差別訂價，更帶動2 in 1筆電搭載觸控市場起飛，據指出，近期HP與DELL對於可觸控面板的強烈需求大幅提升，其中以友達受惠最大。
市調機構IHS指出， Windows Ink提供了一個全新的PC使用者經驗，類似我們習慣用的手寫，並創造了在鍵盤及滑鼠之外第三個可能的輸入装置。品牌廠也樂於見到Windows Ink這樣功能的更新，並推出具有觸控功能的筆電。
IHS認為目前可轉式（Convertible）NB的供應鏈已經完全建立，轉軸（hinge）的成本也逐漸被降低，這意味了在2 in 1 筆電與一般筆電之間的成本差異性，已逐漸降低。
此外，為了加速2 in 1筆電的普及，微軟對於不同形式的電腦，给予不同的訂價，2 in 1筆電享有較低的作業系统授權金，更進一步拉近了2 in 1筆電與一般筆電成本差異性。
由於北美2 in 1筆電的需求攀升，面板廠陸續接獲來自客戶端對於可觸控面板強勁的訂單需求，特別是HP與Dell。目前on-cell在觸控比中成長性最被看好，採取On-Cell最主要的好處是可以提供不具有保護玻璃的觸控面板，可將重量降低之外，也降低了整體的生產成本；此外，OGS的觸控螢幕也是另一個不錯的方案。
友達早在2年前就推出On-cell技術oTP觸控方案，另外還有eTP（Embedded Touch Panel）OGS標準型整合觸控面板，以及in cell 內嵌式觸控面板等，成為這波趨勢下最大受惠者，群創也有推出TOD（Touch On Display）on cell內嵌式觸控面板，在觸控筆電重返市場下，群創也可望受惠。
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標題：搭載觸控需求強勁 友達二合一筆電訂單滿手
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