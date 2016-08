搭載觸控需求強勁 友達二合一筆電訂單滿手

2016-09-01 10:13

〔記者陳梅英/台北報導〕因為微軟作業更新,根據業者研究,一般主流NB僅百分之一的會使用到觸控功能,但是多了Windows Ink的功能之后,使用觸控功能的機率增加至百分之十五,也由於微軟的差別訂價,更帶動2 in 1筆電搭載觸控市場起飛,據指出,近期HP與DELL對於可觸控面板的強烈需求大幅提升,其中以友達受惠最大。

市調機構IHS指出, Windows Ink提供了一個全新的PC使用者經驗,類似我們習慣用的手寫,並創造了在鍵盤及滑鼠之外第三個可能的輸入装置。品牌廠也樂於見到Windows Ink這樣功能的更新,並推出具有觸控功能的筆電。

IHS認為目前可轉式(Convertible)NB的供應鏈已經完全建立,轉軸(hinge)的成本也逐漸被降低,這意味了在2 in 1 筆電與一般筆電之間的成本差異性,已逐漸降低。

此外,為了加速2 in 1筆電的普及,微軟對於不同形式的電腦,给予不同的訂價,2 in 1筆電享有較低的作業系统授權金,更進一步拉近了2 in 1筆電與一般筆電成本差異性。

由於北美2 in 1筆電的需求攀升,面板廠陸續接獲來自客戶端對於可觸控面板強勁的訂單需求,特別是HP與Dell。目前on-cell在觸控比中成長性最被看好,採取On-Cell最主要的好處是可以提供不具有保護玻璃的觸控面板,可將重量降低之外,也降低了整體的生產成本;此外,OGS的觸控螢幕也是另一個不錯的方案。

友達早在2年前就推出On-cell技術oTP觸控方案,另外還有eTP(Embedded Touch Panel)OGS標準型整合觸控面板,以及in cell 內嵌式觸控面板等,成為這波趨勢下最大受惠者,群創也有推出TOD(Touch On Display)on cell內嵌式觸控面板,在觸控筆電重返市場下,群創也可望受惠。