半導體測試設備大廠愛德萬：日矽合是好事

2016-08-31 13:33

〔記者洪友芳／台北報導〕半導體測試設備龍頭廠愛德萬測試公司董事長吳慶桓認為，日矽合是好事，有助在全球半導體市場續佔世界第一的地位。

日月光與矽品正整合成立控股公司，吳慶桓認為，客戶端必定需要兩個供應商互相競爭，競爭對手則不會關在家裡，需要放眼全世界市場，日矽也是，兩家整合是好事。

吳慶柦並指出，日月光偏重市場佔有率，矽品則重獲利與股東權益報酬率，過去在台灣內打群架，互相殺價競爭的結果，導致獲利降低，兩家屬一屬二整合對台灣是好事，預期在全球半導體市場續佔世界第一的地位。