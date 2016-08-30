8/30重要財經新聞一覽
2016-08-30 09:34
自由時報財經︰兆豐案串證？ 張盛和、蔡友才訊後請回
台北地檢署偵辦兆豐銀案，上週二（廿三日）約詢兆豐金控前後任董事長蔡友才、徐光曦等人後，昨天傳喚前財政部長張盛和作證，並二度約談蔡友才，對兩人隔離訊問，除調查兩人日前於餐廳會面是否涉串證，並釐清為何兆豐銀二月收到美方金檢報告後，蔡隔月即閃辭，訊後將兩人請回。
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蘋果日報財經︰新創公司廢股票10元面額
新政府上任滿百日，經濟部長李世光昨接受《蘋果》專訪指出，雖不給自己打分數，但謙稱沒有80分，至於是否及格，則要由民眾來評分。
經濟日報財經︰金融業自保 追黨產授信
行政院不當黨產處理委員會明（31）日掛牌，深陷洗錢防制風暴的兆豐金控已決定對中央投資公司等黨營事業調整授信架構並降低授信餘額，第一金控、華南金控、彰化銀行等三商銀，私下表示契約到期後將不再續借，票券商則密切關注公股行庫態度，國民黨營事業恐有金流被斷的危機。
工商時報財經︰降息見底 金融業搶發千億債
美國升息預期再起，國內央行降息腳步可望打住，金融機構預期第四季可能是利率谷底，為鎖住成本及預留明年配息能力，各家紛紛提出發債或特別股計劃，第四季金融機構「搶錢潮」規模上看新台幣千億元。
星島日報財經︰美加息機會增 圓匯見三周低位
美國聯儲局三大巨頭在Jackson Hole前後發功，指加息日子臨近，引發美匯繼續轉強，亞洲貨幣則齊齊腳軟，日圓更連跌4個交易日，昨日回落至102.3兌1美元水平；韓圜匯價更一度跌1.5%；澳元和馬元分別跌逾0.5%和0.8%。利率期貨顯示，市場預期9月加息機會愈來愈高，押注9月加息機率增至42%。
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