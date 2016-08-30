兆豐案串證？ 張盛和、蔡友才訊後請回
2016-08-30
〔記者謝君臨、錢利忠、溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀案，上週二（廿三日）約詢兆豐金控前後任董事長蔡友才、徐光曦等人後，昨天傳喚前財政部長張盛和作證，並二度約談蔡友才，對兩人隔離訊問，除調查兩人日前於餐廳會面是否涉串證，並釐清為何兆豐銀二月收到美方金檢報告後，蔡隔月即閃辭，訊後將兩人請回。
張︰祝賀蔡任鑒機董座 非密會
張盛和受訪時說，該場餐會是事前就準備好的，不是「密會」，是由一位會計師作東，為了祝賀蔡友才當鑒機資產管理公司的董事長，當晚餐會時，也不知道蔡會被檢方約談，沒有串供等情事，所有事情已向檢察官說明；他稱「在檢察官面前全部說真話」。
張盛和否認擔任部長時接獲兆豐銀違反美方反洗錢法等情資，也沒有印象兆豐銀有被裁罰，指分行業務一般來說不會向財政部申報；記者詢問今年美方金檢報告出爐後，兆豐銀有無向財政部回報？張說：「沒有，國庫署都可以查，不可以講假話的。」
本報日前獨家報導，蔡友才與張盛和本月廿二日在台北市一家海鮮餐廳餐聚，由於蔡一直被外界質疑未即時向財政部、金管會陳報二月收到的金檢報告，因此兩人會面究竟談了些什麼，引人好奇。
昨天下午二時，張盛和步入北檢，被媒體團團包圍，此時蔡友才與律師悄悄上樓，與張分別進入不同偵查庭，接受檢察官隔離訊問；張庭訊約兩小時後獲請回，蔡友才繼前天被金管會約談逾七小時，昨再歷經五小時訊問後獲請回，仍限制出境。蔡步出偵查庭時不發一語，顯得疲憊。
北檢偵辦兆豐銀案，自本月廿三日起陸續傳喚蔡友才、徐光曦，廿四日約詢兆豐銀總經理吳漢卿，廿五日傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處長莊瑞中，廿六日檢察官赴兆豐銀，對相關承辦階層等人士召開臨時偵查庭，並調閱資料，全案持續偵辦。
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