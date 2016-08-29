若因美國升息回檔 法人：中長線介入時機

2016-08-29 16:41

［記者楊雅民／台北報導］美國聯準會（FED）主席葉倫在全球央行年會發表今年來最強烈鷹派訊息，FED可能在年底以前升息，造成持續流入亞洲的資金恐出現反轉，今日亞股普遍下跌，台股短線也有回檔壓力，法人認為，後續台股若因升息而回檔，反而給予中長線介入時機。

國泰證期顧問處表示，FED願意升息也代表FED看多美國經濟， 就籌碼面觀察，外資在期貨維持大量淨多單留倉，給予市場信心，加上週二摩台期即將結算，外資偏多下仍有機會拉高結算。

但FED升息可能性大增，新台幣兌美元回檔到31.8元，台幣貶值將增加資金回流美國壓力，週二結算後須持續關注外資動向，但散戶信心出現逐漸回穩跡象，融資餘額來到5月以來新高。

今日加權指數上下震盪超過百點，但成交量仍維持在月均量下方，預期市場持續觀望氣氛濃厚，量能結構沒有改變前，台股維持區間整理可能性較大。

就技術面觀察，RSI指標持續拉升，加權指數跌破月線並回測9000點附近後拉出長下影線，顯示指數下檔仍具支撐，但目前量能低迷，僅有1天的收腳支撐力道對市場信心激勵有限，若後續能連續出現下影線且收盤位置持續墊高，後續大盤出量上攻的機會將增加，否則台股恐將持續維持區間整理格局。