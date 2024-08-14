美駐日首位女性首席領事 父母來自台灣

美國駐日本名古屋領事館首席領事王涵，是該館1920年成立以來的首位女性首席領事，她的雙親均來自台灣，不僅中文流利，還曾在美國在台協會服務。（取自美國駐日本大使館官網）

2024/08/14 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕美國駐日本名古屋領事館新任首席領事王涵（Anna Wang）日前就任，成為該館一九二○年成立以來的首位女性首席領事。王涵的父母均來自台灣，為台美人第二代，她不但中文流利，還曾在美國在台協會（AIT）服務四年，擔任環境科技衛生官員。

據美國駐日大使館公布的資料，王涵是在二○一一年進入美國國務院工作，曾在國務院南亞．巴基斯坦問題司擔任政務主管，也曾派駐非洲納米比亞和沙烏地阿拉伯等國。王涵熟稔經濟和環保問題，對美國和印度關係，以及日美印澳「四方安全對話」（Quad）相關議題有所貢獻。

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這是王涵首次派駐日本，赴日後先在橫濱研修日語，七月底就任。 王涵出生於路易斯安那州，父母均來自台灣，中文流利，二○一九年AIT內湖新館啟用時，擔綱為媒體解說導覽。她在派駐AIT期間，也常到學校和社區與民眾互動，並親自拍攝影片，在世界地球日呼籲大家一起減塑。

身為台美人第二代，又是美國駐名古屋領事館開館以來首位女性首席領事，王涵在記者會上表示，來自台灣的移民子女，可以代表美國派駐到日本中部地區，展現美國的多樣性，她為此感到自豪。

美國重視美日台三邊關係，可從外交官派駐看出端倪。七月就任AIT處長的谷立言是台灣女婿，這是他第三度派駐台灣，他在台灣的前一個職務，是在二○一八年至二一年擔任AIT副處長，二一年起又在美國駐日本大使館擔任副大使。

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