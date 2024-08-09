搶攻中西部搖擺州 賀錦麗、范斯前後腳到

巧遇美國副總統賀錦麗專機，范斯一度率眾試圖接近飛機仔細端詳，還幽默說「希望幾個月後它就會是我的專機」。（美聯社）

2024/08/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國選戰如火如荼，民主黨與共和黨候選人在中西部關鍵搖擺州展開激烈攻防。民主黨副總統賀錦麗七日與競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲一同前往威斯康辛州和密西根州展開密集拉票，鞏固中西部選民的支持。與此同時，共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯則緊隨其後，努力削弱民主黨的攻勢。

華茲猛烈抨擊川普及范斯的經濟政策，試圖改變選民對拜登政府經濟政策的負面印象，尤其是藍領工人的不滿情緒。他警告選民，若川普再次入主白宮，將對中產階級和勞工階層造成更嚴峻的經濟困境，指控川普的政策只會使富人受益。

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范斯質疑華茲從軍紀錄

范斯七日先後造訪密州和威州。在威州的歐克萊爾，他特地前往停機坪觀賞賀錦麗的專機「空軍二號」，並幽默地對記者表示，幾個月後這架飛機將屬於他。此外，他嘲諷賀錦麗在拜登退選後連續十七天迴避媒體提問，揶揄記者一定感到孤單。

范斯還對華茲的從軍紀錄發起猛烈攻擊，質疑對手從未親歷戰區卻在競選影片中稱「會確保自己攜帶過的戰爭武器不會出現在美國」。范斯指華茲在陸軍國民兵部署至伊拉克前夕退役，未參與戰鬥，批評華茲假冒戰場英雄，並強調自己曾以陸戰隊員身分駐伊拉克，營造兩人反差形象。

同一天，川普接受福斯新聞訪問時批評賀錦麗選擇華茲為競選搭檔是「令人震驚的選擇」，認為華茲的政策過於自由派，脫離主流政治。范斯也將華茲和賀錦麗歸類為激進左派，以爭取保守派選民的支持。

面對共和黨的攻擊，賀錦麗和華茲在造勢活動中回擊，承諾保護中產階級利益與婦女墮胎權利。賀錦麗在底特律充滿信心地表示：「我們是快樂的戰士。」她強調，自兩週前取代拜登成為民主黨總統候選人以來，整個團隊充滿樂觀，傳達民主黨有信心贏得選戰。

拜登七日接受退選後的首次專訪時告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，如果川普再次敗選，他「完全沒信心」美國能和平交接權力。他預言美國人民將在十一月大選中再次否決川普的極端主義。

美國副總統賀錦麗和競選搭檔華茲七日搭乘「空軍二號」專機降落在威斯康辛州奧克萊爾機場跑道上，正好碰上搭乘共和黨總統候選人川普專機降落的范斯。（法新社）

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